https://static.news.ru/photo/1f6fa086-c440-11e9-87d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

Роспотребнадзор порекомендовал беременным женщинам воздержаться от поездок в Испанию. В стране зафиксирована вспышка листериоза — опасной бактериальной инфекции.

Ведомство рекомендует сразу обратиться к врачу при наличии симптомов болезни и в случае необходимости рассказать о посещении «неблагополучного» по листериозу региона, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Листериоз — инфекция, поражающая ЦНС и способная вызвать менингит и энцефалит. Определённые категории людей особенно подвержены этому заболеванию, среди них — беременные женщины и новорождённые дети. У беременных листериоз может спровоцировать заражение плода или выкидыш.

Болезнь не передаётся от человека к человеку, источником заражения являются продукты питания и вода. Роспотребнадзор рекомендует в качестве профилактики употреблять в пищу только термически обработанные продукты и избегать пить воду из сомнительных источников.

Российские медики уже предупреждали об опасности листериоза, как ранее писал News.ru. Специалист РАМН Юлия Панова предупредила о рисках, связанных с листериозом, при употреблении в пищу сыров с плесенью.