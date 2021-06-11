Роспотребнадзор: прививка от COVID не может стать причиной заболевания

https://static.news.ru/photo/0820e6be-7a25-11eb-aae6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После вакцинации от коронавируса можно заболеть, однако сама вакцина не является причиной заражения. При обнаружении симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

После прививки от коронавируса (не из-за неё, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении у привитого человека симптомов, в том числе ОРВИ, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты пояснили, что сама вакцина против коронавируса не может дать положительный результат теста на заражение. Тестирование проверяет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека к нему.

В настоящее время вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В России созданы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. Также в начале мая стало известно о регистрации вакцины «Спутник лайт».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала вредными советы отказываться от вакцинации.