16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Роспотребнадзор: прививка от COVID не может стать причиной заболевания

01:26, 14 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После вакцинации от коронавируса можно заболеть, однако сама вакцина не является причиной заражения. При обнаружении симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

После прививки от коронавируса (не из-за неё, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении у привитого человека симптомов, в том числе ОРВИ, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты пояснили, что сама вакцина против коронавируса не может дать положительный результат теста на заражение. Тестирование проверяет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека к нему.

В настоящее время вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В России созданы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. Также в начале мая стало известно о регистрации вакцины «Спутник лайт».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала вредными советы отказываться от вакцинации.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео