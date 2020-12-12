Роспотребнадзор: прививка «ЭпиВакКороной» не помешает тестам на ВИЧ

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Вакцинация российским препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса не может привести к ложноположительным результатам тестов на вирус иммунодефицита человека, заявили в Роспотребнадзоре.

Состав пептидной вакцины «ЭпиВакКорона» исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьезных неблагоприятных явлений, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии приняли решение остановить испытания собственной вакцины от коронавируса после того, как стало известно, что введённый в организм человека препарат вызывает ложноположительные результаты при ВИЧ-тестировании.

Препарат, которую производит Университет Квинсленда совместно с CSL, проходила первую фазу испытаний, прививку сделали 216 людям. Полученные результаты показали, что вакцина от COVID-19 мешает диагностировать ВИЧ-инфекцию у привившихся.

Иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отмечал, что ложные тесты на ВИЧ могут быть связаны с составом материала, который содержится в вакцине против коронавируса.