Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности вируса Коксаки

Из-за COVID-19 вирусы Коксаки начали проявлять свою активность не летом, как обычно, а в ноябре. Особую группу риска данного заболевания составляют дети, которые ходят в сады, школы или на групповые занятия, новорождённые, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, пишет Live24.

Вирусы Коксаки относятся к энтеровирусам, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте. Они могут вызвать серьёзные осложнения, например, энцефалит, менингит и пневмонию. У детей они, как правило, проявляются в виде болезненных высыпаний на теле и могут вызвать болезнь Борнхольма, которая сопровождается головной и мышечной болью, лихорадкой.

В Роспотребнадзоре отметили, что заразиться, действительно, можно в местах отдыха. Но часто заболевают дети, которые посещают детские организованные коллективы: детсады, дошкольные учреждения, а также школы и прочие образовательные учреждения. В группе риска также находятся новорождённые, люди в возрасте старше 60 лет, граждане, страдающие онкологическими заболеваниями, и ВИЧ-инфицированные, — сообщает издание.

Вирус Коксаки достаточно распространён в России: им можно заразиться при контакте с бытовыми предметами, при употреблении заражённой еды или воды, а также воздушно-капельным путём. Более того, вирус очень живучий. Возбудитель заболевания может сохранять свою жизнеспособность в воде до двух месяцев, а в замороженном состоянии — несколько лет.

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