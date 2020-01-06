https://static.news.ru/photo/157c564e-32a6-11ea-a392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор предупредил россиян, что потребление транжиров ведёт к ухудшению здоровья и может развить ряд заболеваний. Информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Эти жиры образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел, — уточнили в ведомстве.

Употребление продуктов содержащих трансжиры может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме. Также Роспотребнадзор сообщил, что пока не доказаны, но существуют факты влияния трансжиров на развитие рака и диабета.

Ведомство отметило, что трансжиры можно получить из мяса и молочных продуктов, однако содержание их там минимально и не несёт большой угрозы организму.

Трансжиры содержатся в жаренных блюдах, заменителях масла, чипсах, гидрогенизированных растительных маслах, выпечке, замороженных готовых блюдах, а также в заменителях молока.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям. Рацион людей преклонного возраста должен быть низкокалорийным, но богатым на различные витамины и микроэлементы