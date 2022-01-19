Роспотребнадзор предупредил об опасности «омикрона» для детей двух-пяти лет

Новый штамм «омикрон» коронавируса представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил в беседе с ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, у маленьких детей впервые стал проявляться бронхилит, который требует госпитализации.

Всё чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея, — рассказал Горелов.

Также в группу риска входят люди старше 65 лет. Они могут тяжело переносить COVID-19 в силу возраста и сопутствующих заболеваний.

Горелов также упомянул о зарубежных исследованиях, согласно которым перенесённый во время беременности коронвирус может сказаться на разитии будущего ребёнка. У него, в частности. могут отмечаться задержка темпов неврно-психического и физического развития.

Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние, — успокоил эксперт.

Штамм коронавируса В.1.1.529, получивший именование по названию греческой буквы «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января в России выявлено 1 682 случая заражения данным штаммом. 11 января сообщалось о 305 случаях заболевания. За неделю количество инфицированных увеличилось более чем в пять раз.