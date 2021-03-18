Роспотребнадзор предупредил о вероятности роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

В России весной возможен рост заболеваемости коронавирусом в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших. Однако при условии соблюдения мер профилактики и наращивании вакцинации к концу сезона должен произойти спад по сравнению с текущими показателями. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В интервью РИА Новости Пшеничная отметила , что зимой, когда начинается оттепель и дожди, воздух становится более влажным и способствует распространения COVID-19 и всех сезонных коронавирусов.

Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъём заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр, — сказала она.

При этом эксперт допустила, что текущие показатели изменятся не слишком сильно или останутся на прежнем уровне. Если же не расслабляться и продолжать соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации, то к концу весны заболеваемость, скорее всего, снизится.

По данным оперативного штаба, за сутки коронавирусом в России заразились 9803 человека, в Москве, в частности, 1934 человека. Общее число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 428 239, скончались 93 824 человека, вылечились — 4 037 036.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к лету текущего года в России возможно ослабление ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для этого необходимо, чтобы граждане продолжали соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Об этом писал NEWS.ru.