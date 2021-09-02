Роспотребнадзор предупредил о чумных сусликах на границе России и Монголии

Роспотребнадзор в июле 2021 года зафиксировал вспышку очагов чумы вблизи границы России и Монголии. Внутри страны уже выявляли случаи заражения, в том числе связанные с охотой на заражённых сусликов. Об этом рассказали директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова на сессии Восточного экономического форума «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии», пишет РБК.

По данным ведомства, в Монголии наблюдается цепное возникновение и распространение инфекционных болезней животных: очаги чумы занимают треть территории страны и наблюдаются, в частности, на территории внутренней Монголии. Чумной микроб циркулирует среди грызунов и переносится в том числе насекомыми, а распространению заболевания среди людей способствуют туристические и народнохозяйственные связи, а также глобальные изменения климата. Отмечаются и случаи заболевания чумой на Алтае — из-за браконьеров, добывающих тушки сусликов: справиться со вспышками помогает лишь вакцинация.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что систему защиты нужно укреплять и расширять не только на территории страны: природный очаг чумы находится на территории России, Китая, Казахстана и Монголии, в сотрудничестве с которыми необходимо решать проблему.

Ранее вице-премьер министр РФ Татьяна Голикова раскрыла подробности о российском здравоохранительном проекте «Санитарный щит»: в его рамках будут созданы лаборатории по изучению и борьбе с заразными вирусами и бактериями. 15 таких лабораторий появятся к 2024 году, а в 2030 году таких лабораторий должно стать 30. В итоге благодаря работе учёных вакцины будут создаваться всего за четыре месяца.