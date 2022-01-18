Роспотребнадзор предположил, как «омикрон» поведёт себя в России

Заражение штаммом «омикрон» коронавируса в России может проявляться иначе, чем в других странах. Это связано с особенностями климата, генетики и питания россиян. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Руженцова отметила , что «омикрон», по мнению учёных в ряде стран, реде других штаммов приводит к тяжёлой форме COVID-19. Но это не означает, что к новому штамму надо относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять климатические условия. генетические особенности населения и характер питания. Следовательно, нельзя исключить, что в России люди будут переносить новый штамм иначе, чем в других странах.

Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания, — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что «омикрон» до сих пор достаточно плохо изучен и не исключено, что при определённых условиях может привести к тяжёлой форме болезни.

Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми, — сказала Руженцова.

По её словам, в первую очередь вирус распространяется среди невакцинированых, потому эксперт призвала граждан пройти вакцинацию и соблюдать меры профилактики.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при «омикроне» оказываются пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. При этом, по мнению эксперта, подростки более устойчивы к вирусу, поэтому течение болезни будет больше напоминать грипп.