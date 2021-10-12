Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения тестов на COVID

В Роспотребнадзоре инициировали сокращение сроков выполнения исследований на наличие коронавирусной инфекции с 48 до 24 часов, начиная с момента поступления тестов в лабораторию. Проект поправок в санитарно-эпидемиологические правила опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование, — говорится в документе.

11 октября в Москве открылись 20 пунктов прохождения экспресс-тестирования на COVID-19. Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного экспресс-теста у сдавшего возьмут мазок на ПЦР и попросят оставаться дома до окончательного результата.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся напряжённой. Накануне в стране был побит очередной рекорд по суточной смертности — за 24 часа скончались 973 человека. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, — до 7,8 млн человек.