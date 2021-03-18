В России предложили смягчить требования к тестированию россиян на COVID

https://static.news.ru/photo/27654ed4-87ef-11eb-97f6-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предложила разрешить обеспечить минимальный уровень охвата населения при сдаче тестов на коронавирус. Предлагается установить норму в 200 тестов в сутки на 100 тыс. человек. При этом метод может быть любым, не обязательно ПЦР. Об этом сказано в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, — сказано в документе.

При этом сейчас постановление Поповой предполагает, что необходимый охват тестированием должен быть обеспечен только за счет тестов методом ПЦР.

Ранее Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации от коронавируса. Она также поведала, почему патоген мутирует и как это влияет на человека. По её словам, вирус стремится подстроиться к организму носителя и избежать атаки со стороны иммунной системы, писал NEWS.ru.