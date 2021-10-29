Роспотребнадзор пообещал больше не вводить локдаун при одном условии

Нерабочие дни — это эффективная мера для остановки волны коронавируса, но полный локдаун вредит всем, поэтому есть куда более удобный способ навсегда отказаться от самоизоляции. Как рассказал в интервью «Известиям» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, альтернатив вакцинации всё равно не существует.

Скоро мы поймём, насколько эффективными оказались эти мероприятия [введённые с 29 октября по 7 ноября в РФ нерабочие дни]. Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдём порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится, — объяснил эпидемиолог.

По его словам, в 10 раз падает уровень смертности при прохождении порога в 80% вакцинированных. Он привёл в пример смертность в России и в некоторых западных странах, где привито 80% населения. При одинаковых цифрах заболеваемости в РФ умирает более тысячи человек в сутки, а там — не больше 200.

Что касается обязательной вакцинации детей, в России её ввести невозможно, напомнил Горелов. Причина тому закон об иммунопрофилактике. Но при этом вопрос очной учёбы детей напрямую зависит от родителей. Если последние привьются, то и возврат в школы произойдёт быстрее.

Ранее источник в Минздраве РФ рассказал СМИ, что ведомство запрещает педиатрам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним с нетипичным видом ОРВИ, по симптомам схожего с COVID. При этом врачи призывают начать вакцинирование детей старше 12 лет, чтобы прервать цепочку заболеваний.