Роспотребнадзор пока не видит оснований для жёстких ограничений из-за COVID

https://static.news.ru/photo/1ad84756-02f3-11eb-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре пока не видят достаточных оснований для того, чтобы вводить в России жёсткие ограничения в связи с новой волной пандемии коронавируса, заявили глава ведомства Анна Попова.

У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений, и в состоянии, и в цифрах по заболеваемости. <...> Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет, — приводит её слова ТАСС.

Она также добавила, что причин для изменения озвученных ранее рекомендаций по борьбе с COVID-19 для бизнеса и граждан пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщил, что за последние 24 часа в России подтвердили 8481 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболевших в Москве превысило 2,3 тысячи человек.