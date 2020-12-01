Роспотребнадзор подготовил новые правила по профилактике COVID-19

https://static.news.ru/photo/a745a900-33d0-11eb-a90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора подготовили проект санитарных правил по профилактике коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 с участием премьера Михаила Мишустина заявила глава ведомства Анна Попова.

Хотела бы отметить, Михаил Владимирович, что в соответствии с вашим поручением, учитывая, что основная часть заболевших коронавирусом — это люди в трудоспособном возрасте, работающие, нами подготовлен проект санитарных правил, — цитирует РИА Новости руководителя Роспотребнадзора.

По её словам, в данное время документ направлен в Минюст. Попова выразила надежду, что на этой неделе он будет зарегистрирован.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что правила касаются профилактики коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг и позволяют усилить контроль за соблюдением требований на рабочих местах.

Ранее Анна Попова заявила, что в сложившейся эпидемиологической ситуации проводить в России массовые мероприятия недопустимо. Главный санитарный врач РФ напомнила, что практически во всех регионах страны запрещено проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Попова также призвала дополнительно ограничить проведение торжеств в новогодний период.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число заразившихся за всё время пандемии достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека, писал NEWS.ru.