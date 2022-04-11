Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости гриппом в Москве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ у жителей Москвы осталась ниже эпидемиологического порога на 63,9%, сообщили в Роспотребнадзоре. Низкий прирост заболеваний прослеживается у детей до шести лет. Уменьшение заболеваемости гриппом и ОРВИ установлено у детей от 7 до 14 лет.

Наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до шести лет. При этом наблюдается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7–14 лет, — сказано в сообщении.

Доля подвида «омикрон»-штамма BA.2, или «стелс-омикрона», выросла в России до 80%. Второе место по распространению заняла сублиния BA.1, доля которой составила около 12%, сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. При этом доля варианта «дельта» составила менее 0,3–0,5%.

Она также отметила, что роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний «омикрон»-штамма в России не наблюдается.