Роспотребнадзор опроверг данные о повторном заражении коронавирусом

Главный санитарный врач России Анна Попова опровергла информацию о случаях повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Перенёсшие заболевание получают иммунитет.
На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остаётся здоровым, — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.
Как писал NEWS.ru, к пятнице ведомство запланировало зарегистрировать тест-систему для выявление людей, которые бессимптомно переболели COVID-19 и получили иммунитет. В первую очередь Роспотребнадзор проверит врачей, а потом сделает тестирование открытым.
В России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 8,6 тысячи.
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