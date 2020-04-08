Роспотребнадзор опроверг данные о повторном заражении коронавирусом

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Роспотребнадзор в пятницу зарегистрирует тест-систему для выявления иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, которая поможет найти незаметно переболевших россиян, заявила главный санитарный врач Анна Попова.

В первую очередь нам нужно протестировать врачей, которые работают: у кого высокий риск инфицирования, а кто этот риск преодолел и имеет иммунитет, — цитирует Попову «Интерфакс». По словам главы Роспотребнадзора,...