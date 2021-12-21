Роспотребнадзор: «омикроном» стали заражаться мыши и крысы

Новым штаммом коронавируса «омикрон» стали заражаться мыши и крысы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Она отметила, что предыдущие разновидности коронавируса не были заразными для этих грызунов.

И уже на сегодняшний день важный результат наших исследований. Мы чётко видим, что новым «омикрон»-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельное животное, потому что мыши и крысы были нечувствительны, — сказала Попова.

Она добавила, что у данных видов грызунов развивается состояние болезни. Попова рассказала, что исследования штамма «омикрон» проводятся в научном центре Роспотребнадзора «Вектор». Там изучают устойчивость вариации вируса во внешней среде, трансмиссивность и скорость его передачи в лабораторных условиях, способность вызывать тяжёлые формы болезни, а также чувствительность ПЦР-тестов и эффективность вакцин к новому штамму.

Кроме того, Попова заявила, что в России на сегодняшний день выявлен 41 случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». По её словам, все пациенты находятся в стационаре. Она также перечислила основные симптомы первых трёх дней заболевания: подъём температуры до 38,5 градуса, слабость, першение в горле и покашливание.