Роспотребнадзор оценил риск распространения в России болезни из Судана
Роспотребнадзор: в России отсутствует риск распространения неизвестной болезни из Судана
Сергей Князев
Сергей Князев
11:03, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане, где умерли 89 человек. В России риск её распространения практически отсутствует, отмечается на сайте ведомства.
Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что от неизвестной болезни на востоке Южного Судана за последние несколько недель умерли по меньшей мере 89 человек. Местные власти сообщили о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удаётся установить. Всемирная организация здравоохранения направила в эпицентр заболевания целевую группу для экстренных исследований.
Больше всего заболевших оказалось в штатах Джонглей, Юнити и Верхнем Ниле, которые в 2021 году подверглись крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Однако первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.