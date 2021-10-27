Роспотребнадзор оценил эффективность медицинских масок

Медицинские маски эффективно защищают от вируса и позволяют остановить его распространение. Исследование показало, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

В России всеобщий масочный режим был введён 28 октября 2020 года. Граждане обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках, в лифтах. По словам Яцышиной, маска является действенным средством противоэпидемической защиты.

Поэтому необходимо использовать это простое средство противоэпидемической защиты во время подъёма заболеваемости COVID-19 и вообще респираторными инфекциями, — сказала она.

Эксперт также рассказала, что в 26 регионах страны был проведён скрининг 11 тысяч здоровых граждан без симптомов ОРВИ на наличие коронавируса и других возбудителей респираторных инфекций. У ряда людей был обнаружен SARS-CoV-2 в высокой концентрации, о чём сами они не подозревали.

Поэтому медицинская маска должна использоваться всеми в общественных местах, она позволяет предотвратить выход возбудителя в окружающую среду и инфицирование других людей при контакте, — подчеркнула Яцышина.

Исследование показало, что вероятность инфицирования респираторными инфекциями снижается на 55%, а риск заражения коронавирусом — на 34%, если человек пользуется маской.

Использовать следует именно медицинские маски из трёх слоёв, они должны закрывать рот и нос, плотно прилегать к переносице.

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