Роспотребнадзор обязал участников киносъёмок носить маски

https://static.news.ru/photo/a6997046-98fc-11ea-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для организаторов и участников киносъёмок, проводимых во время эпидемии коронавирусной инфекции. Ведомство обязало носить маски всех, кто не находится в кадре.

Использование масок при работе всего персонала, находящегося вне кадра, — цитирует ТАСС рекомендации для работников киноиндустрии.

Ведомство ввело нормативы площади для обеспечения безопасности участников съёмки: четыре квадратных метра на человека для немеблированного помещения и шесть квадратных метров для меблированного.

Как писал NEWS.ru, ограничения и режим нерабочих дней начали действовать в России в конце марта, когда в стране ускорилось распространение COVID-19. С 12 мая президент Владимир Путин разрешил регионам ослабить ограничения, но, например, мэрия Москвы сохранила требования по самоизоляции до конца мая и обязала горожан носить маски и перчатки в общественных местах.