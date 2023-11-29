Роспотребнадзор объяснил прирост числа заражений корью и коклюшем Роспотребнадзор: вспышки кори и коклюша связаны со снятием ковидных ограничений

Роспотребнадзор заверил, ситуация по кори и коклюшу в стране контролируемая, передает пресс-служба ведомства. Наблюдаемый прирост заболеваемости связан с возвращениям к эпидемиологическим показателям после снятия санитарных ограничений в связи с коронавирусной пандемией.

С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори и коклюшу контролируемая, — сообщили в ведомстве.

В надзорном органе отметили, что в некоторых регионах корь обнаружена у непривитых граждан, в том числе иностранцев. Групповые очаги наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит вакцины от кори. Это подтвердила руководитель отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева. Однако, по ее словам, гражданам предлагают не поставить прививку от вируса, а сдать кровь.