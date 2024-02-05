Стало известно, чем для детей опасен прием витаминов Роспотребнадзор: прием витаминов детьми без рецепта может привести к отравлению

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали не давать детям витамины без назначения врача, так как это может привести к отравлению или более серьезным последствиям. Большинству несовершеннолетних не нужно пить поливитамины, поскольку основным источником полезных веществ для них является еда, говорится в сообщении ведомства.

Для развития организма ребенка достаточно следить за его питанием. Оно должно быть регулярным, разнообразным, тогда все нужные компоненты будут получены благодаря еде. Дополнительные курсы витаминов не нужны, однако в некоторых случаях назначается витамин D, которого часто не хватает при недостатке солнечных дней в определенных регионах.

Если же витамины принимать самостоятельно и на постоянной основе, то такая «профилактика» может быть опасной. Это объясняется тем, что большие дозы микроэлементов и витаминов при накоплении в организме оказывают токсичный эффект. Их переизбытку характерны симптомы отравления на ранних этапах, например, сыпь и тошнота, а на поздних — более серьезные последствия. Витамины должен назначать только врач, ознакомившийся с полным анамнезом пациента.

Ранее трихолог раскрыла секрет здоровья волос в зимнее время. Для этого необходимо употреблять в пищу как можно больше рыбы, авокадо, орехов, в которых содержится много жирных кислот, а также витаминов А, Е и группы В.