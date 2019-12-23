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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о сроках годности приготовленных закусок и горячих блюд для традиционного новогоднего стола в России.

В зависимости от ингредиентов и способа приготовления салаты и горячее могут храниться от 6 до 18 часов. После этого срока в продуктах начинается процесс микробиологической порчи, несмотря на то что блюдо ещё не имеет неприятного привкуса или запаха, передаёт «Интерфакс».

Употребление свежих с виду, но долго постоявших праздничных закусок может привести к пищевому отравлению в новогоднюю ночь. Все заготовки надо хранить в холодильнике и не оставлять стоять на праздничном столе после встречи Нового года. Исключение можно сделать лишь для целых фруктов в кожуре.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и хранить красную икру, а также как понять, натуральный деликатес или искусственный.