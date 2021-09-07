Роспотребнадзор не обнаружил в России «мю»-штамма коронавируса

В Российской Федерации не зарегистрировано случаев заражения вариантом коронавируса «мю». Общемировая доля этого штамма составляет меньше 0,5%. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

В организации уточнили , что вариант «мю» встречается в 46 государствах, но до настоящего момента он не получил широкого распространения за пределами Южной Америки. В силу небольшого ареала этот штамм не сможет вытеснить вариант «дельта» или получить широкое распространение.

Ранее врач-иммунолог связал появление «мю»-штамма коронавируса с массовой вакцинацией. По его словам, в ответ на вакцинацию инфекция начинает адаптироваться, создавая более устойчивые к вакцинам штаммы. Этот процесс эксперт назвал естественным и пояснил, что, несмотря на дополнительную защиту, которую приобретает инфекция, эффективность вакцин снижается незначительно и они продолжают работать.

Другой эксперт отметил, что вариант «мю» относится к штаммам, которые не вызывают обеспокоенности у ВОЗ и требуют лишь наблюдения.