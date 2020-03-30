https://static.news.ru/photo/042fc272-7225-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор призвал россиян не полагаться на одни только маски и назвал условия, при которых они эффективны. Только сочетание с другими методами профилактики может оправдать ношение масок, в иных случаях они бесполезны.

Прежде всего, маски предназначены для тех, кто уже заболел, а не для здоровых людей. Маска удерживает на себе часть слюны чихающего или кашляющего человека, говорится на сайте ведомства.

То есть маска предотвращает попадание в воздух вирусных частиц, что снижает опасность заражения других людей. маску также должны носить люди, которые оказывают медпомощь или ухаживают за больными. Многоразовые тканевые маски, которые сейчас популярны в Интернете, медицинским изделием не являются и использовать их повторно можно только после обработки.

В домашних условиях такую маску нужно стирать мылом или моющим средством, обрабатывать парогенератором или утюгом с паром. Маска после этого не должна оставаться влажной, поэтому в конце её лучше прогладить сухим утюгом.

Эффективно ношение маски только в сочетании с частым мытьём рук, дезинфекцией предметов, избеганием контактов. Потребность в их использовании различна у разных людей в разных ситуациях.

Функция маски — удерживать капли влаги, через два-три часа маску надо менять. Одноразовые медицинские маски повторной обработке не подлежат. Здоровые люди могут носить маску при посещении общественных мест, но эффективность их от предотвращения инфицирования не доказана.

Использованную маску нужно поместить в пакет, герметично закрыть его и выбросить в мусорное ведро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса невозможно. По его словам, уменьшить риск заражения можно, если придерживаться некоторых правил.