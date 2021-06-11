Роспотребнадзор назвал топ-4 самых полезных овоща июня

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В странах с ярко выраженными температурными изменениями между сезонами организм человека подстраивает под них свои физиологические процессы. Поэтому летом россияне более активные — чаще занимаются спортом, путешествуют. Роспотребнадзор рассказал, как восполнить запасы энергии при помощи сезонных овощей.

В частности, нужно обратить внимание на кабачки, в которых содержится много воды. Они богаты витаминами В1, В2, С, а также низкокалорийные. Также россиянам стоит почаще есть баклажаны, которые, помимо витаминов В, С, РР и каротина, содержат такие минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор.

Овощ препятствует образованию «плохого» холестерина. Диетологи рекомендуют употреблять баклажаны пожилым людям, так как они хороши для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающимися отёками, — сказано на сайте ведомства.

В топ-4 овощей июля также вошли молодая морковь и болгарский перец. В первой есть витамины группы В, РР, С, Е, К, а также каротин, который при употреблении становится витамином А.

Морковь полезна для укрепления ногтей, волос, кожи, её употребление улучшает работу лёгких.

Сладкий перец же на 92% состоит из воды и является низкокалорийным продуктом. Около 2% общего веса приходится на клетчатку.

Не вся черешня полезна для организма, есть ряд причин, по которым ягода принесёт больше вреда, чем пользы. Как ранее рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва, при покупке черешни нужно её внимательно отбирать.