Роспотребнадзор назвал топ-4 самых полезных овоща июня

В странах с ярко выраженными температурными изменениями между сезонами организм человека подстраивает под них свои физиологические процессы. Поэтому летом россияне более активные — чаще занимаются спортом, путешествуют. Роспотребнадзор рассказал, как восполнить запасы энергии при помощи сезонных овощей.
В частности, нужно
Овощ препятствует образованию «плохого» холестерина. Диетологи рекомендуют употреблять баклажаны пожилым людям, так как они хороши для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающимися отёками, — сказано на сайте ведомства.
В топ-4 овощей июля также вошли молодая морковь и болгарский перец. В первой есть витамины группы В, РР, С, Е, К, а также каротин, который при употреблении становится витамином А.
Морковь полезна для укрепления ногтей, волос, кожи, её употребление улучшает работу лёгких.
Сладкий перец же на 92% состоит из воды и является низкокалорийным продуктом. Около 2% общего веса приходится на клетчатку.
Не вся черешня полезна для организма, есть ряд причин, по которым ягода принесёт больше вреда, чем пользы. Как ранее рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва, при покупке черешни нужно её внимательно отбирать.