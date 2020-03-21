https://static.news.ru/photo/83c60afa-6bef-11ea-9262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sha Dati/XinHua/GlobalLookPress

Роспотребнадзор сообщил о том, что анализ данных возбудителя коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, показал средний инкубационный период COVID-19.

По этим данным он составляет 5,1 дня, а это значит, что двухнедельного периода вполне достаточно для карантина. У подавляющего числа людей (97,5%) симптомы вируса проявляются в течении 11 с половиной дней после инфицирования, сообщается на сайте ведомства.

На каждые десять тысяч человек, помещённых на 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ВОЗ рассказали, эффективна ли прививка от гриппа при COVID-19. Официальный представитель организации Тарик Язаревич пояснил, что эффективность прививок от гриппа при COVID-19 не подтверждена.