Эксперты Роспотребнадзора во Всемирный день сна рассказали, какие привычки помогут высыпаться.
В первую очередь необходимо придерживаться постоянного режима сна, а также отказаться от употребления тяжёлой, острой и сладкой пищи как минимум за четыре часа до отбоя, а кофеина — за шесть часов. Также стоит уделить внимание регулярной физической активности, удобству постельных принадлежностей, проветриванию и комфортной температуры в спальне.
По словам специалистов, не стоит перед сном смотреть телевизор и использовать гаджеты. Хорошему сну поспособствуют и светонепроницаемые шторы.
В Роспотребнадзоре
Ранее NEWS.ru писал, что всё больше жителей России испытывают проблемы со сном. Так, в последние годы заметно вырос спрос на мелатонин — синтетический аналог биологического гормона, который служит естественным снотворным. Если в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, то в 2019-м — 2,26 млн.
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