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Эксперты Роспотребнадзора во Всемирный день сна рассказали, какие привычки помогут высыпаться.

В первую очередь необходимо придерживаться постоянного режима сна, а также отказаться от употребления тяжёлой, острой и сладкой пищи как минимум за четыре часа до отбоя, а кофеина — за шесть часов. Также стоит уделить внимание регулярной физической активности, удобству постельных принадлежностей, проветриванию и комфортной температуры в спальне.

По словам специалистов, не стоит перед сном смотреть телевизор и использовать гаджеты. Хорошему сну поспособствуют и светонепроницаемые шторы.

В Роспотребнадзоре отметили , что большинство нарушений сна, которые сегодня представляют собой глобальную эпидемию, можно предотвратить или вылечить, однако всего менее трети граждан обращаются за помощью к профессионалам.

Ранее NEWS.ru писал, что всё больше жителей России испытывают проблемы со сном. Так, в последние годы заметно вырос спрос на мелатонин — синтетический аналог биологического гормона, который служит естественным снотворным. Если в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, то в 2019-м — 2,26 млн.