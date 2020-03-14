https://static.news.ru/photo/7b03b30c-65e8-11ea-a591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор назвал особенности коронавируса, по которым инфекцию можно отличить от сезонного гриппа. Ведомство признало маловероятной бессимптомную передачу COVID-19.

Специалисты отметили, что грипп чаще всего передаётся в первые 3–5 дней болезни или даже до появления симптомов. При этом коронавирусная инфекция, несмотря на отдельные примеры обратного, не распространяется бессимптомно. Инкубационный период гриппа почти вдвое короче, чем у COVID-19.

Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус, — пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре назвали заболевание среди детей важным фактором передачи гриппа, отметив низкую заболеваемость коронавирусом в возрасте до 19 лет. Ведомство опирается в расчётах на массив данных по Китаю.

При этом смертность от коронавируса многократно превышает показатели сезонного гриппа: 15% пациентов тяжело переносят инфекцию, а состояние 5% становится критическим. Факторами риска являются преклонный возраст и сопутствующие заболевания.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция приобрела характер пандемии. Повсеместно государства, в том числе Россия, закрывают границы и вводят ограничения на массовые мероприятия.

Заражены не менее 145 тысяч человек в более чем 120 странах. Погибли 5,4 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.

На территории России подтверждены 53 случая заражения COVID-19.