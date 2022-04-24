Роспотребнадзор назвал низким риск завоза нового вида гепатита

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск завоза гепатита неопределённого происхождения на территорию России крайне низок. Представители федерального органа также отметили, что случаев заболевания новым видом инфекции среди россиян зафиксировано не было, пишет РИА Новости.

Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии в РФ не выявлено, риск его завоза низкий, — сказано в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в 12 странах мира зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Вспышка отмечена в Великобритании, на долю которой пришлось 114 случаев.

В организации добавили, что известно об одном летальном исходе. При этом возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет. Почти каждому десятому потребовалась трансплантация печени. Кроме Британии, массовые случаи острого гепатита проявились в Испании (13 случаев), Израиле (12), США (9) и Дании (6).