https://static.news.ru/photo/f2bda1ec-3f63-11ea-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

Оставлять ситуацию без особого контроля, несмотря на относительно низкую смертность от нового вида коронавируса 2019-nCoV, нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью программе «Вести в субботу» на «России 1» она отметила , что даже факт невысокой летальности не позволяет медикам расслабляться.

Мы видим нарастающие риски и внимательно следим за развитием ситуации. Буквально в режиме онлайн контролируем всю доступную информацию и готовимся отразить любые ситуации, — заверила Попова.

Глава Роспотребнадзора также пояснила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять режим ЧП по всему миру из-за отсутствия оснований. Как пояснила Попова, дело в том, что все случаи выноса вируса за пределы Китая не имеют последовательного развития. По её словам, следующая встреча экспертов ВОЗ запланирована в течение двух недель.

Попова напомнила, что российские специалисты работают над созданием вакцины, но сказать, когда она будет готова, пока нельзя. Глава ведомства также призвала не пренебрегать правилами профилактики любой вирусной инфекции и соблюдать аналогичные профилактике гриппа меры.

У нас ведь сегодня и гриппозный период, нет ещё превышения эпидпорога в России, но он будет непременно. Меры — это чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты и воздержание от посещения массовых мероприятий, — пояснила Попова.

Она также напомнила, что инкубационный период длится около 14 дней.

О вспышке пневмонии неизвестного типа, распространившейся в городе Ухань, китайские власти сообщили в конце декабря. Возбудителя болезни установили 7 января. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. Болезнь выявлена во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы, а людей на наличие температуры проверяют с помощью тепловизоров.

Как писал NEWS.ru, Попова также рассказала, что сразу два российских института одновременно ведут разработку вакцины от коронавируса, источником которого стал китайский город Ухань.