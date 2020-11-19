Роспотребнадзор назвал лучший способ уберечь детей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e26cf6e-2ae1-11eb-b257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лучший способ уберечь детей от коронавируса — это научить их мыть руки. Не стоит приучать детей к гигиене при помощи запугиваний, лучше всего поощрять их за это.

Взрослые должны показывать детям пример правил поведения в пандемию. Эти правила нужно объяснять, рекомендуется в сообщении на сайте ведомства. С детьми советуют разговаривать о коронавирусе и выслушивать их детские страхи насчёт болезни. Это поможет им избежать стресса.

Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. Поделитесь историями о работниках здравоохранения, учёных и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества, — советуют специалисты, добавляя, что ребёнку будет крайне важно знать, что взрослые принимают меры.

И главное, на что обращают внимание эксперты ведомства, уметь самому контролировать ситуацию и проявлять спокойствие. Дети видят, как взрослые реагируют на новости о коронавирусе и сами копируют эту модель поведения. Им поможет тот факт, что родители ведут себя спокойно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у детей до трёх лет коронавирус также может протекать в тяжёлой форме. Об этом рассказала врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.