Роспотребнадзор назвал главные отличия течения COVID-19 при «омикроне»

Симптомы COVID-19 при заражении новым штаммом «омикрон» коронавируса могут развиваться гораздо быстрее, чем при ранних вариантах, включая «дельту». Также у заражённых «омикроном» почти не встречается потеря обоняния и отсутствуют нарушения вкуса. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают лёгкие и средне-тяжёлые формы заболевания, — сообщила Руженцова.

Она также отметила, что есть данные, согласно которым симптоматика развивается гораздо быстрее.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина также сообщила, что среди заболевших «омикроном» преобладают молодые люди 20–30 лет. При этом она подчеркнула, что у россиян с большой долей вероятности ситуация окажется иной.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что, теоретически, «омикрон»-штамм может вытеснить «дельту». Тем не менее такой прогноз требует чёткого изучения.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. По его словам, болезнь обоих пациентов протекает в лёгкой форме.