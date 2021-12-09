Роспотребнадзор назвал главные отличия течения COVID-19 при «омикроне»
Роспотребнадзор: Потеря обоняния почти не проявляется при заражении «омикроном»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:07, 10 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Симптомы COVID-19 при заражении новым штаммом «омикрон» коронавируса могут развиваться гораздо быстрее, чем при ранних вариантах, включая «дельту». Также у заражённых «омикроном» почти не встречается потеря обоняния и отсутствуют нарушения вкуса. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают лёгкие и средне-тяжёлые формы заболевания, — сообщила Руженцова.
Она также отметила, что есть данные, согласно которым симптоматика развивается гораздо быстрее.
Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина также сообщила, что среди заболевших «омикроном» преобладают молодые люди 20–30 лет. При этом она подчеркнула, что у россиян с большой долей вероятности ситуация окажется иной.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что, теоретически, «омикрон»-штамм может вытеснить «дельту». Тем не менее такой прогноз требует чёткого изучения.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. По его словам, болезнь обоих пациентов протекает в лёгкой форме.