Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей в 2021 году

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За первые три месяца 2021 года в России не было зафиксированного не единого случая заражения клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Но 181 россиянин был укушен. Это в 11 раз меньше, чем за те же месяцы 2020 года.

Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, ведомство каждую неделю мониторит число случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися при укусах, таких как боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз. За ситуацией следят во всех российских субъектах.

По данным на 27 марта 2021 года случаев заболеваний [перечисленных инфекций] не зарегистрировано, — сказано в сообщении.

Пострадавшие от укусов были обнаружены в 24 субъектах, в числе укушенных 81 ребёнок.

Даже в январе люди обращались в медицинские организации за помощью. В частности, первые случаи были зафиксированы в Калининградской, Ростовской и Астраханской областях, республиках Адыгея, Крым, Дагестан и других регионах.

Как ранее писал NEWS.ru, россиян предупредили, что проснулись клещи, ещё в середине марта. Они могут переносить несколько инфекций сразу — самая опасная клещевой энцефалит, приводящий к инвалидности. Как рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина, готовиться к сезону клещей нужно заранее.