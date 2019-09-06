https://static.news.ru/photo/7595df54-d14a-11e9-896c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

Роспотребнадзор назвал список прививок, которые необходимо сделать беременным женщинам на разных сроках беременности.

Вакцинация не проводится в первом триместре беременности, но в случае, если эпидемическая обстановка всё-таки требует введения вакцины, вакцинация допустима, но введены могут быть все вакцины, кроме «живых» (противогриппозная, противостолбнячная, пневмококковая), — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там также отметили, что необходимо сделать прививку от краснухи, паротита и кори при отсутствии данных о вакцинации на стадии планирования беременности.

Кроме того, нужно пройти вакцинацию против гепатита B за шесть месяцев до беременности и против ветряной оспы — за месяц.

Как ранее писал News.ru, в текущем сезоне Минздрав рассчитывает вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Краевой.