https://static.news.ru/photo/ea88451e-27b6-11ea-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon/CandyBox/Global Look Press

В Роспотребнадзоре напомнили о главных мифах, связанных с гриппом, и о профилактике заболевания.

Так, мнение о безопасности гриппа и о том, что он пройдёт сам по себе, является ошибочным. Ведомство отмечает, что грипп может привести к смерти, особенно он опасен среди маленьких детей и пожилых людей.

Также отличительным признаком заболевания является повышенная температура — 38,5–39 градусов — в первые часы болезни.

Кроме того, многие говорят, что болеющая гриппом мать должна перестать кормить ребёнка грудью. Как утверждают врачи, антитела из молока передаются ребёнку и малыш не заражается.

Как ранее писал NEWS.ru, средняя цена, за которую россияне покупают лекарства для лечения простуды и гриппа, в ноябре 2019 года составила 155 рублей. Это на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.