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Сочинские комары не могут заразить человека опасными видами заболеваний из-за климатических особенностей региона. Об этом рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Да, в Сочи живут комары видов Aedes, которые переносят трансмиссивные инфекции. Они живут повсюду. Они всегда были в Сочи. Из-за климатических особенностей региона они не могут сами заболеть и заразить человека. Возбудитель этих лихорадок не имеет возможности развиться в теле местных комаров, — уточнила она.

При этом, по словам Воронковой, если отвезти комара в другой регион, или, например, в Бразилию, то он может подцепить вирус опасной лихорадки и заразить человека.

Представитель Роспотребнадзора также отметила, что ситуация в сочинской зоне находится под контролем. Соответствующую часть черноморского побережья ежегодно обрабатывают специальными средствами от комаров, передаёт РИА Новости .

Эти обработки всегда 100% эффективные. Все под контролем, все комары под контролем, — успокоила Воронкова.

Она добавила, что лихорадка Западного Нила регистрируется в регионе давно в единичных случаях. При этом речь шла о семи случаях за три летних месяца. Все заболевшие находились не в Сочи а в Краснодаре.

Ранее «Известия» сообщили об угрозе смертельных тропических болезней из-за смены популяции комаров в южных регионах страны. Издание сообщило, что насекомые из Египта и Азии распространились по всему побережью Чёрного моря, писал News.ru.