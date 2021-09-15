Роспотребнадзор: эпидситуацию в Москве удалось удержать под контролем

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Исследователи заявили, что миокардит, возникающий как побочный эффект вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, чаще всего поражает людей до 30 лет, а после введения второй дозы вакцины почти всегда проходит бесследно. Однако не исключены и более тяжёлые побочные реакции. Свои выводы исследователи опубликовали на портале medRxiv.

Учёные британского Центра изучения безопасности лекарственных препаратов собрали и проанализировали все сообщения о развитии миокардита и перикардита из стран, где применяются вакцины Pfizer и Moderna. Они зафиксировали около трёх тысяч...