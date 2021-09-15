Роспотребнадзор: эпидситуацию в Москве удалось удержать под контролем
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:05, 15 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в Москве, вызванную вспышкой коронавируса, удалось удержать под контролем. Об этом она сообщила в рамках поздравления Государственной санитарно-эпидемиологической службы России с 99-летием, текст которого опубликован на сайте ведомства.
Сотни специалистов, не зная усталости, в круглосуточном режиме трудились и продолжают трудиться на благо москвичей, проводят работу по информированию жителей, организуют и контролируют выполнение необходимых санитарных мероприятий. Приложенные нами усилия не были напрасными, и нам удалось удержать эпидемиологическую ситуацию в столице под контролем, — говорится в сообщении.
По её словам, такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе сотрудников санитарно-эпидемиологической службы Москвы по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, регистрации случаев заболевания и тестированию населения.
Ранее стало известно, что в Кремле ещё даже не обсуждался вопрос о возможности повторного введения режима самоизоляции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что всю необходимую информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке власти России своевременно получают.