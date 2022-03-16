Роспотребнадзор допустил полное исчезновение штамма «дельта»

В настоящее время на штамм «омикрон» в России приходится более 99% выявленных случаев заражения коронавирусом. Вполне допустимо, что штамм «дельта» может полностью исчезнуть. Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

В настоящее время более 99 процентов случаев коронавируса приходится на «омикрон»... Теоретически «дельта»-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня, — рассказала она.

Эксперт отметила, что в настоящее время исходный штамм вируса — уханьский — не встречается совсем. Информации о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базе данных.

Также Черкашина отметила, что нового опасного варианта коронавируса также пока не выявлено.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о том, что в России на фоне событий последних недель происходит «утечка» коллективного иммунитета к коронавирусу. Ещё месяц назад он превышал 60%, а теперь опустился до 53%. При этом для победы над заболеванием необходимо поддерживать коллективный иммунитет на уровне 85%.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима и ряда антиковидных мер в столице с 15 марта. Следом ограничения сняли в Подмосковье. При этом за прошлые сутки в России количество госпитализаций из-за ковида выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим днём.