https://static.news.ru/photo/5ff7415a-3d9d-11ea-a823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bob_Dmyt /Pixabay.com

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления. Информация опубликована на сайте ведомства.

Проблема переутомления очень актуальна в современном обществе. Постоянная и сложная работа, которая требует полной отдачи сил, домашние заботы, отсутствие отдыха и другие жизненные составляющие приводят к тому, что организм человека ослабевает и наступает переутомление, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре посоветовали находить время на отдых и сон, соблюдать режим дня, следить за питанием.

Кроме того, справиться с накопленной усталостью помогут физические нагрузки, активный отдых, пешие прогулки, а также хобби и положительные эмоции.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что врач назвал эффективный способ борьбы со стрессом. По мнению специалиста, преодолеть накопленную усталость и повысить настроение могут прогулки на природе.