Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению новогодних праздников

https://static.news.ru/photo/ab44e8a6-4535-11eb-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало специальные рекомендации по проведению новогодних праздников.

Для предстоящих праздников мы также разработали методические рекомендации. Это не требования, они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается, — заявила Анна Попова на брифинге.

По её словам, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Количество участников желательно сократить до 50 человек. Она пояснила, что должны работать горки и катки, но важно сделать так, чтобы на аттракционах и спортивных сооружениях люди не контактировали между собой.

Количество людей такое, чтобы не было тесного контакта. Это задача организаторов — сделать работу такой, чтобы она была безопасной, — пояснила глава ведомства.

Она также напомнила о важности ношения масок, соблюдения социальной дистанции и заботы о том, чтобы руки и поверхности вокруг были чистыми. В праздники загруженность общественного транспорта возрастает, поэтому важно чаще проводить меры по дезинфекции. В фуд-кортах торговых центров желательно каждые три часа делать перерыв в работе.

Фуд-корт — это как раз место общения без масок, и здесь риски инфицирования, безусловно, возрастают, — отметила Попова.

Как писал NEWS.ru, в России замедлился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В 77 регионах он ниже единицы, при этом напряжённая ситуация остаётся в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке, заявила глава Роспотребнадзора.