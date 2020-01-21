https://static.news.ru/photo/4cdfa7c8-3c59-11ea-ace9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР, как не заразиться новым коронавирусом. По данным ведомства, в Китае число пострадавших от этого вируса достигло 287, уже установлено, что он передаётся от человека к человеку.

При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, — говорится в первой рекомендации Роспотребнадзора.

Гражданам советуют также почаще мыть руки, носить защитную маску, не посещать рынки, где продают животных и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, а при обращении за медпомощью на территории России обязательно оповещать врача о недавнем визите в КНР.

Как писал NEWS.ru, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что не стоит паниковать в связи с распространением китайского смертельного коронавируса, однако отметил, что ситуация серьёзная. По его словам, китайские специалисты не оценили сразу масштаб угрозы. Он напомнил, что в 2002 году уже была подобная ситуация, когда началось распространение SARS — тяжёлого острого респираторного синдрома.