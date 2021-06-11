«Роспотребнадзор, ау!»: Мясников обругал ведомство за требование перчаток

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Российский врач и телеведущий Александр Мясников обратился к Роспотребнадзору за бесполезное, по его мнению, требование к населению — надевать перчатки. Он в своём Telegram написал, что в «профессиональных медицинских международных сообществах эта тема даже и не обсуждается».

И ещё раз: резиновые перчатки не препятствуют распространению коронавируса! Роспотребнадзор, ау! — добавил Мясников.

12 февраля этого года и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эксперты организации не дают рекомендации носить перчатки в общественных местах. По её словам, они советуют лишь проводить дезинфекцию рук и поверхностей.

ВОЗ посоветовала мыть руки в течение 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

Сам Мясников раньше тоже высказывался против перчаток. Он даже советовал отказаться от масок. По его мнению, их эффективность при вирусных инфекциях оставляет желать лучшего. Так было и во время эпидемий гриппа. Перчатки он назвал лишним средством защиты, потому что COVID-19 на руках не носится. Они полезны только для того, чтобы не мыть часто руки и поберечь кожу.