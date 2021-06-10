Роспотребнадзор: 18–23% пациентов с COVID страдают от проблем со слухом

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Почти четверть пациентов с коронавирусом страдает от проблем со слухом: часто встречается заложенность ушей. Как сказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, симптомы вылечиваются после выздоровления.

Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18–23% пациентов​​​. Симптом этот обратимый и неспецифический, — сказала она.

По словам врача, лишь у 1,5–2% пациентов после выписки ещё несколько недель есть остаточные проявления симптома. Острая нейросенсорная потеря слуха фиксировалась лишь в единичных случаях.

Точных данных о причине такой реакции организма пока нет. Хотя считается, что триггером этого процесса может быть вирус. Также это может быть ответом на некоторые препараты. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении, добавила Пшеничная.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что воспаления в организме, вызванные коронавирусной инфекцией, могут привести к частичной потере слуха. По его словам, это может произойти, если процессы затронут слуховую трубу.