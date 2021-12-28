Роскомнадзор и Минюст поддержали иск ГП о ликвидации «Мемориала»

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Представители Роскомнадзора и Минюста России поддержали в Верховном суде иск Генпрокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента). Они сочли, что представленные доказательства подтверждают обоснованность требования надзорного ведомства, передаёт ТАСС.

Роскомнадзор полагает, что совокупность представленных доказательств подтверждает обоснованность заявленного иска прокуратуры о ликвидации «Мемориала», — цитирует агентство представителя ведомства.

В Минюсте, в свою очередь, сделали акцент на грубом и неоднократном нарушений организацией российского законодательства.

Нам кажется, что неоднократность убедительно доказана и не подвергается сомнению, — заявил представитель Минюста.

Генпрокуратура подала иск в ВС о ликвидации «Мемориала» в ноябре. Одновременно прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр «Мемориал».

Ранее сообщалось, что представитель ГП в ходе прений заявила, что организация не только систематически игнорирует российские законы, но и спекулирует на теме репрессий, пытается реабилитировать нацистских преступников, а также создаёт лживый образ СССР как террористического государства.

«Мемориал» внесли в реестр иноагентов в 2016 году. В течение нескольких лет суды неоднократно штрафовали организацию за нарушение соответствующего закона.