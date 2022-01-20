Роскачество признало слабую эффективность медицинских масок

Эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19. Как выяснилось, стопроцентной защиты не гарантирует ни одна из пяти проверенных марок масок, а самая эффективная из них способна задержать лишь 23% вирусов. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества.

В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional. Лучшие результаты показала медицинская маска «Нетканые материалы», которая пропускает до 77,4% вирусов, худшие — медицинская одноразовая маска Московского эндокринного завода с пропускной способностью 93,9%.

Также стало известно, что портал Wildberries допустил к реализации маску Karo с просроченным номером регистрационного удостоверения. Хотя сама по себе маска соответствует требованиям ГОСТ, не исключено, что на маркетплейсе под видом медицинских товаров могут продаваться подделки и фальсификат.

По данным Роскачества, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи, однако по уровню эффективности против бактерий соответствуют ГОСТу.

Ранее терапевт Алексей Водовозов заявил, что тканевые маски гораздо хуже защищают от таких штаммов коронавируса, как «дельта» и «омикрон». По его словам, медицинские маски куда более эффективны, чем тканевые, однако и они не обеспечивают максимальную защиту от коронавируса, потому что не всегда плотно прилегают к лицу. Вместо них терапевт порекомендовал россиянам носить респираторы 2-го класса, которые обеспечивают фильтрацию воздуха до 95%.