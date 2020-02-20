https://static.news.ru/photo/ebe10e9a-5476-11ea-a3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Жевательная резинка содержит сахарные спирты, которые организм не может переваривать в большом количестве. Специалисты Национальной системы мониторинга качества пояснили, что эксилит, эритрит и сорбит считаются безопасными и действительно защищают от кариеса, но их чрезмерное употребление может привести к проблемам пищеварения.

Любители жвачки из-за сахарных спиртов могут столкнуться с такими неприятными симптомами, как газообразование, вздутие живота и диарея. Чтобы не навредить здоровью, как рекомендует Роскачество, нужно внимательно смотреть, есть ли в продуктах питания скрытый сахар, потребление которого нужно сократить до минимума.

Эксперты системы мониторинга качества призывают обращать внимание на продукты с содержанием искусственных и низкокалорийных подсластителей. В их число входят аспартам, сукралоза и сахарин. Опасен и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, если он произведём химическим путём. Сироп агавы также содержит много скрытых сахаров.

Однако потребитель постоянно сталкивается с маркетинговыми уловками. Из-за непонятных названий и отсутствия единых требований покупатель не может определить, сколько на самом деле «сладкого яда» содержится в продукте.

При этом на этикетке сахар может быть обозначен десятками разных названий. Самые знакомые из них — глюкоза, фруктоза, патока, карамель, а также различные сиропы и нектары. А вот такие незнакомые широкому кругу покупателей наименования сахаросодержащих веществ эксперты призывают запомнить:

мальтодекстрин,

декстроза,

меласса,

изоглюкоза,

левулоза,

турбинадо,

цуканат.

Также сахар содержится в ячменном солоде, на что нужно обратить внимание любителям пива, гидролизированном крахмале и, конечно, мёде. При этом специалисты Роскачества утверждают, что природных сахаров можно не бояться. Речь идёт о сахаре во фруктах, овощах и молочных продуктах.

Как писал NEWS.ru, ранее Национальная система мониторинга качества оценила 50 образцов ликёрных вин России. В итоговый рейтинг вошло 35 видов.