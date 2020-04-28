Роскачество обнаружило в чипсах мышьяк и канцероген

Роскачество провело исследование картофельных, кукурузных и свекольных чипсов и обнаружило в некоторых образцах мышьяк, кадмий и канцерогенное вещество акриламид.
В ходе проверки была изучена продукция 16 торговых марок. Кадмий обнаружен в чипсах четырёх марок, а в свекольных чипсах также найден мышьяк. Канцерогенное вещество акриламид во вдвое превышающем европейские нормы количестве обнаружено в продукции российского производителя. Ни в одном из исследованных образцов не было выявлено кишечной палочки и стафилококка, а все вкусовые добавки, содержащиеся в чипсах, безопасны для здоровья,
Также эксперт Роскачества напомнил о том, что чипсы — неподходящая для детей еда, так как может привести к ожирению в будущем.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества накануне празднования Пасхи провели исследование творожной массы с изюмом. В результате проверки в нескольких образцах были обнаружены плесень и кишечная палочка.
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