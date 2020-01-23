https://static.news.ru/photo/56eb65e8-3e77-11ea-ad1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества заверили потребителей, что диоксид серы, использующийся при изготовлении вин, не принесёт вреда здоровью.

Специалисты пояснили, что это вещество, являющееся пищевой добавкой, не рекомендовано употреблять в больших дозировках, однако по стандартам ЕС, которым соответствуют и российские стандарты, его содержание в вине незначительно. Диоксид серы используется для защиты от грибка, и в производстве красных вин применяется в меньшей степени, так как тёмный виноград сам по себе содержит защищающие от окисления антиоксиданты, передаёт ТАСС.

При этом у небольшого количества людей диоксид серы может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию, выражающуюся, например, головной болью и першением в городе. Проверить себя на наличие такой непереносимости просто — если эти же симптомы проявляются при употреблении в пищу изюма или кураги, в которых так же содержится диоксид серы, значит, аллергия есть.

Как писал NEWS.ru ранее, превышение нитратов натрия в образцах двух торговых марок сырокопчёной колбасы «Брауншвейгская» нашли специалисты Роскачества. Проверялась колбаса, изготовленная в разных регионах России, в частности, в Астраханской, Московской, Ленинградской, Ярославской областях.