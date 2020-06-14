Роскачество назвало способы защиты от клещей

https://static.news.ru/photo/218f35f8-aed1-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от клещей, а также что делать, если клещ всё-таки прицепился.

Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. <...> Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ, — привели слова руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабуры в Роскачестве.

Эксперты Роскачества сообщили, что клеща можно достать самостоятельно, но лучше обратиться в травмпункт. С одежды клеща можно снять с помощью клейкой ленты. Для того чтобы снять клеща с кожи, понадобятся плоскогубцы или пинцет.

Захватывать клеща — осторожно и ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело насекомого нужно повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса — продезинфицировать, а чёрную точку на месте укуса (ротовой аппарат клеща) — прижечь йодом, — привели сообщение Роскачества в РИА Новости.

Специалисты отметили, что клещи особенно активны в июне, в тёплую погоду, особенно после дождей. Эти насекомые не очень любят жару.

Ранее заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала в беседе с NEWS.ru, что клещи любят садиться на тех, кто сильнее пахнет. Однако это всего лишь наблюдение, которые научно не подтверждено. Учёный также опровергла мнение, что клещи не садятся на пьяных людей.